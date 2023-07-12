وسُمع أندري كارتابولوف رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب الروسي (مجلس الدوما) يقول في مقطع مصور نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي إن "سوروفيكين في راحة حاليا، إنه غير متاح الآن".

وكانت آخر مرة ظهر فيها سوروفيكين على الملأ في مقطع مصور يناشد فيه بوقف تمرد مجموعة فاغنر برئاسة يفغيني بريغوجن يومي 23و24 يونيو.

ويُعرف سوروفيكين في الصحافة الروسية باسم "الجنرال هرمجدون".

ويُعتقد أن لسوروفيكين علاقات جيدة مع فاغنر وبريغوجن الذي أشاد بالجنرال بينما كان ينتقد بانتظام القيادة العسكرية الروسية لا سيما وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان فاليري جراسيموف إزاء تعاملهما مع الحرب في أوكرانيا.

وأفاد تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، معتمدا على إفادة من المخابرات الأميركية الشهر الماضي، أن سوروفيكين كان على علم مسبق بالتمرد وأن السلطات الروسية تحقق فيما إذا كان متورطا.

وذكرت بعض وسائل الإعلام الروسية والدولية الشهر الماضي أنه أُلقي القبض على سوروفيكين لكن لم يرد تأكيد رسمي بشأن ذلك، ورفض الكرملين الإجابة على تساؤلات بخصوصه.