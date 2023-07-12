خلال مؤتمر صحفي لأمين عام الناتو مع الرئيس الأوكراني، قال ستولتنبرغ:
- حلف الناتو سيقف مع أوكرانيا "مهما تطلب الأمر".
- أوكرانيا ستنضم إلى الناتو حين يتفق الحلفاء على أن شروط انضمامها قد تحققت.
- أوكرانيا أقرب للانضمام إلى الناتو من أي وقت مضى.
- انتصار روسيا في الحرب يشكل "المخاطرة الأكبر".
ماذا قال زيلينسكي:
- أوكرانيا كانت وستكون مصدرا لأمن أوروبا.
- بلادنا تحتاج إلى خطة خاصة للانضمام إلى الناتو.
- الضمانات الأمنية لأوكرانيا بأنها "مهمة جدا".
- الضمانات الأمنية لأوكرانيا أكدتها مجموعة السبع وكييف ستصبح عضوا متساويا مع بقية أعضاء الناتو.
شروط الناتو
وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، قد أعلن الثلاثاء، أن قادة الحلف اتفقوا خلال قمتهم في ليتوانيا على دعوة أوكرانيا للانضمام إلى التكتل حين "تتوفر الشروط".
وقال ستولتنبرغ للصحفيين بعد المحادثات: "كما أوضحنا أننا سنوجه دعوة إلى أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، حين يتفق الحلفاء وتتوفر الشروط".
وأضاف: "هي المرة الأولى التي نستخدم فيها كلمة دعوة"، وذلك ردا على سؤال حول الاستياء الذي عبر عنه قبل ساعات منذ ذلك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بسبب موقف الحلف.
وكتب زيلينسكي على "تويتر": "يبدو أنه ليست هناك أي نية لمنح أوكرانيا دعوة إلى حلف شمال الأطلسي، ولا لجعلها عضوا في الحلف".
وشدد الرئيس الأوكراني على أن "التردد هو ضعف"، معتبرا أن "عدم تحديد أي جدول زمني للدعوة أو لانضمام أوكرانيا إلى الحلف هو أمر غير مسبوق وعبثي".