وكتب وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، على تويتر، أن "تحالفا لتدريب سلاح الجو الأوكراني على مقاتلات إف 16 تشكل"، مضيفا: "اليوم وقعت 11 دولة شريكة وأوكرانيا مذكرة".

ويضم هذا التحالف بريطانيا وكندا ودولا أوروبية، وفقما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وطالما طالبت أوكرانيا الولايات المتحدة بتزويدها بمقاتلات "إف 16"، معتبرة أنها ضرورية لتتمكن من مواجهة العملية العسكرية التي تشنها روسيا ضدها.