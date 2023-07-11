وبحسب صحيفة "ديلي بيست" الأميركية، فهناك ما يقرب من 60 ألف امرأة تخدم في القوات المسلحة الأوكرانية، في ظروف صعبة وخطرة تواجههم بشكل يومي.

وقالت جندية تبلغ من العمر 24 عاما تم تعريفها فقط باسمها الأول "جوليا": "نحاول الذهاب إلى المرحاض في الغابة بدرجة حرارة منخفضة للغاية، أصبنا جميعا بالتهاب المثانة وآلام الظهر".

وتابعت المجندة في الجيش الأوكراني: "بعد عام من الحرب لدينا حزم من جميع أنواع المشاكل الصحية".

وأوضحت جوليا وشقيقتها ألينا البالغة من العمر 28 عاما، وكلتاهما تركتا وظيفتيهما في مجال التكنولوجيا للانضمام إلى القتال، أن المجندات الأوكرانيات يرتدين أزياء عسكرية بمقاسات كبيرة جدا، وغالبا ما يُجبرن على ارتداء سراويل "ضخمة" يمكن أن تعيق حركتهن وقدرتهن على الركض خلال اللحظات الحرجة في ساحة المعركة.

من جانب آخر، قالت "رونا"، وهي متطوعة تبلغ من العمر 28 عاما كانت تعمل بائعة زهور في كييف لكنها الآن تدير وحدة مدفعية، إنها كانت ترتدي زيا رسميا بمقاس كبير نسبة إلى حجمها الصغير.

ووفقا لتقرير الصحيفة، لقيت أكثر من 100 جندية مصرعها منذ بدء الحرب في فبراير 2022، إما في القتال المباشرة أو أثناء الإخلاء أو المهمات الأخرى.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف الأسبوع الماضي، إنه يتم حاليا اختبار نماذج إضافية من الدروع الواقية للبدن وخوذات النساء في الوحدات القتالية، وتخطط وزارة الدفاع لطلب المزيد قريبا.

وانطلقت الحرب في أوكرانيا منذ أكثر من 16 شهرا، من دون أفق لنهايتها قريبا، في ظل شروط موسكو وكييف المتناقضة قبل الجلوس على طاولة المفاوضات.