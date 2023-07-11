تفصيلا، أعلن مسؤول محلي أن طائرات مسيرة روسية استهدفت ليل الإثنين الثلاثاء ميناء أوديسا، وهو واحد من 3 منافذ بحرية أساسية في اتفاقية تصدير الحبوب التي تنتهي مدّتها بعد أيام.

وقال حاكم المنطقة أوليه كايبر في بيان إن "قوات الدفاع الجوي لم تسمح بتحقق خطة العدو لمهاجمة محطة الحبوب في أحد موانئ أوديسا".

وكانت وسائل إعلام أوكرانية أفادت أيضا بأن عددا من الانفجارات دوت في أوديسا، جنوب غربي البلاد، وذلك بعيد إعلان حالة التأهب الجوي في عدة مناطق بأوكرانيا بينها مقاطعة أوديسا.

من جهة أخرى، قال الجيش الأوكراني إن روسيا أطلقت 28 طائرة مسيرة مفخخة على ميناء أوديسا بجنوب أوكرانيا وعلى العاصمة كييف في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال سلاح الجو الأوكراني إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 26 من طائرات مسيرة من أصل 28 أطلقتها روسيا.

وقال حاكم أوديسا إن الدفاعات اسقطت 22 طائرة مسيرة فيما سقطت اثنتان على مبنى إداري في المدينة الساحلية.

وأضاف، عبر تطبيق تلغرام، أن النيران اندلعت في رصيفين بالقرب من ميناء أوديسا وجرى إخمادها سريعا دون وقوع "أضرار جسيمة" أو إصابات.

وقال الجيش إنه اعترض جميع الطائرات المسيرة التي أرسلت باتجاه كييف، لكن الحطام ألحق أضرارا بعدد من المنازل في المنطقة.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية في كييف في منشور على تلغرام "العدو هاجم كييف من الجو للمرة الثانية هذا الشهر".

وسمع شهود من رويترز في العاصمة الأوكرانية دوي انفجارات تشبه أصوات أنظمة الدفاع الجوي التي تعترض الأهداف خلال ضربة جوية.

وقال القائد العسكري للمنطقة روسلان كرافشينكو عبر صفحته على فيسبوك إن أضرارا طفيفة لحقت بمبنى متعدد الطوابق و12 منزلا سكنيا في منطقة كييف التي تضم العاصمة جراء سقوط الحطام.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.