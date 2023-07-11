ووقع الثوران في واد غير مأهول بالقرب من جبل ليتلي هروتر، على بعد حوالي 30 كيلومتر جنوب غرب العاصمة ريكيافيك.

وثارت المنطقة، المعروفة على نطاق واسع باسم بركان فاغرادالسفيال، مرتين في العامين الماضيين دون التسبب في أضرار أو اضطرابات في الرحلات الجوية على الرغم من قربها من مطار كيفلافيك، مركز الحركة الجوية الدولي في أيسلندا.

وظل المطار مفتوحا يوم الإثنين ولم تتأثر أي رحلات جوية.

وحثت السلطات السكان على عدم القيام برحلة إلى البركان.