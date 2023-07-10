وحذرت كيم يو جونغ من عواقب "مروعة" إذا استمرت الولايات المتحدة في أنشطة الاستطلاع في المنطقة.

ولم يرد الجيشان الأميركي والكوري الجنوبي على الفور على تصريحات إحدى كبار مسؤولي السياسة الخارجية لشقيقها، التي نشرت في وسائل الإعلام الرسمية مساء الإثنين.

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