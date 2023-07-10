وقال جهاز الإغاثة البحرية الإسباني "سالفامنتو ماريتيمو"، إنه "تم إرسال طائرة إنقاذ من جزر الكناري للبحث عن الزورق الذي أبحر من السنغال وعلى متنه 200 شخص".

كما ذكر المسعفون الإسبان أنهم أبلغوا السفن التجارية في المنطقة بالحادثة.

وحسب منظمة "كاميناندو فرونتيراس" غير الحكومية التي تحصل على معلوماتها من اتصالات من المهاجرين أو أقاربهم، فقد أبحر الزورق من مدينة كافونتين السنغالية في 27 يونيو الماضي.

وقالت مؤسسة المنظمة غير الحكومية هيلينا مالينو في رسالة صوتية" "أبلغتنا العائلات باختفاء الزورق الذي انقطعت اخباره منذ أيام عدة".

وفقد، بحسب المنظمة، زورقان آخران أبحرا من السنغال وعلى متنهما حوالى 120 شخصا.

وأضافت: "لم يفت الأوان بعد لإنقاذ أرواحهم. إنهم في البحر منذ أيام لكنها مراكب خشبية" قادرة على المقاومة.