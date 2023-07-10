وظهر غيراسيموف، البالغ من العمر 67 عاما، في غرفة بمقر للقيادة العسكرية وهو يجلس على مقعد من الجلد الأبيض ويترأس اجتماعا لكبار الجنرالات ومن بينهم رئيس المخابرات العسكرية ويصدر أوامره. وشارك بعض الجنرالات في الاجتماع بالفيديو.

وجاء في التقارير المقدمة إلى غيراسيموف أن القوات الروسية احبطت هجوما صاروخيا أوكرانيا على شبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا من أوكرانيا في عام 2014، وعلى منطقتي روستوف وكالوغا أمس الأحد، وناقش كيفية رد روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الفيديو أظهر غيراسيموف بينما كان يترأس الاجتماع أمس الأحد، وفقا لوكالة رويترز.

وأشارت الوزارة إلى غيراسيموف بوصفه رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية وقائد القوات الروسية في أوكرانيا، وهي المهام التي كانت مسندة إليه قبل التمرد.

ويظهر الفيديو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبقى على أهم مسؤولين عسكريين، وهما وزير الدفاع سيرغي شويغو وغيراسيموف، في منصبيهما على الرغم من مطالبة يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الخاصة بإقالتهما خلال التمرد.

وكان تمرد بريغوجين في 24 يونيو يهدف إلى‭‭ ‬‬تصفية حسابات مع شويغو وغيراسيموف اللذين اتهمهما بالخيانة وعدم الكفاءة وأنهما دفعا بوتين إلى حرب خاسرة كشفت عما قال إنه فساد وحماقة في الجيش الروسي.