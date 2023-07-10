وغمرت المياه الطرق في مناطق عدة من العاصمة حيث بلغ معدل تساقط الأمطار 153 ميلي، وهي أعلى نسبة تُسجل في يوم واحد في شهر يوليو منذ 40 عاما.

ومع توقع هطول أمطار غزيرة ليوم آخر على الأقل، أمرت السلطات بإغلاق المدارس في نيودلهي الإثنين.

وذكرت وكالة "برس ترست" الهندية للأنباء الأحد أن 15 شخصا قتلوا خلال الساعات الـ24 الماضية في ست ولايات شمال الهند.

وقال المسؤول في إدارة الكوارث أومكار شارما لوكالة "فرانس برس" إن مناطق "ولايات هيل" كانت الأكثر تضررا، حيث خلفت الانزلاقات الأرضية ستة قتلى في هيماتشال برادش وحدها وأغلقت نحو 700 طريق.

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية الهندية هطول مزيد من الأمطار على مناطق واسعة شمال الهند في الأيام المقبلة.

وتظهر البيانات الرسمية أن الأمطار الموسمية في جميع أنحاء البلاد في الأسبوع الأول من يوليو كانت أعلى من المعدلات المعتادة بنسبة 2 في المئة.

وتجلب الرياح الموسمية الصيفية معها من 70 إلى 80 في المئة من الأمطار السنوية في جنوب آسيا، بالإضافة إلى ما تحمله أيضا من موت ودمار بسبب الفيضانات والانزلاقات الأرضية.

ومن الصعب التنبؤ بمواعيد هطول الأمطار التي تتفاوت بشكل كبير، لكن العلماء يقولون إن التغير المناخي يجعل الرياح الموسمية أقوى وأكثر تقلبا.