وعلى وقع الغضب الروسي من أميركا لإرسال ذخائر عنقودية لأوكرانيا وحشد بولندا قواتها على الحدود مع بيلاروسيا التي استضافت قوات فاغنر، زار الرئيس فولديمير زيلنسكي، يوم السبت "جزيرة الثعبان" الاستراتيجية بالبحر الأسود، لإحياء تلك الذكرة بالجزيرة، التي تعدها كييف رمزا لصمود جيشها بعد إغراقه السفينة الروسية موسكفا.

ووفق تقديرات خبراء عسكريين تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية" فإن المكاسب والخسائر تتأرجح بين الطرفين مع تأخر حسم المعركة، فكان أبرزها على الجانب الروسي: إثبات الصمود بوجه الغرب وتحقيق الأمن الاستراتيجي، وسيطرتها على نحو من 15 في المائة من الأراضي ما يعزز قوتها الاقتصادية.

أما على الجانب الأوكراني، وفق الخبراء، فكانت أبرز الخسائر فشل الهجوم المضاد في استعادة أي أراض، وانهيار سد كوفاخوكا الاستراتيجي، وبعض المكاسب بينها إمكانية الانضمام للناتو وتحقيق الصمود في وجه قوة نووية.

خسائر في صفوف المدنيين

وبمناسبة مرور 500 يوم على اندلاع النزاع، قالت الأمم المتحدة إن 9 آلاف مدني قتلوا منذ بدء الحرب، رغم أن العدد الفعلي "أكبر بكثير على الأرجح" وفق مسؤولي المنظمة.

وأدانت بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا، في بيان، تواصل إلحاق خسائر مروعة بالمدنيين.

قال نويل كالهون، نائب رئيس البعثة، "نشهد مرحلة فظيعة أخرى من الحرب التي تواصل إلحاق خسائر مروعة بالمدنيين الأوكرانيين ".

قال نويل كالهون، نائب رئيس البعثة، "نشهد مرحلة فظيعة أخرى من الحرب التي تواصل إلحاق خسائر مروعة بالمدنيين الأوكرانيين متوسط عدد القتلى في 2023 أقل من عام 2022 لكنه بدأ الارتفاع مجددًا خلال مايو ويونيو الماضيين

متوسط عدد القتلى في 2023 أقل من عام 2022 لكنه بدأ الارتفاع مجددًا خلال مايو ويونيو الماضيين في 27 يونيو قُتل 13 مدنيًا بينهم أربعة أطفال في هجوم صاروخي على كراماتورسك

في 27 يونيو قُتل 13 مدنيًا بينهم أربعة أطفال في هجوم صاروخي على كراماتورسك في مدينة لفيف قتل 10 أشخاص وأصيب 42 شخصًا بينهم ثلاثة أطفال، حسب البيان

في مدينة لفيف قتل 10 أشخاص وأصيب 42 شخصًا بينهم ثلاثة أطفال، حسب البيان هجوم لفيف كان الأول الذي يقع في منطقة محمية بموجب اتفاقية التراث العالمي وألحق أضرارًا بمبنى تاريخي

هجوم لفيف كان الأول الذي يقع في منطقة محمية بموجب اتفاقية التراث العالمي وألحق أضرارًا بمبنى تاريخي أصبحت مدينتا بوتشا وماريوبول العام الماضي رمزين لفظائع الصراع، وفق البيان الأممي .

أبرز المكاسب والخسائر بالجانب الروسي:

وفق الخبير الروسي فلاديمير إيغور، لموقع" سكاي نيوز عربية" فإن موسكو حققت مكاسب استراتيجية، كان على رأسها:

إثبات الصمود العسكري بوجه الهجوم الأوكراني المضاد رغم الأسلحة الغربية المتطورة

إثبات الصمود العسكري بوجه الهجوم الأوكراني المضاد رغم الأسلحة الغربية المتطورة السيطرة على مدينة باخموت الاستراتيجية وعلى شفا ربح مدينة أوديسا

السيطرة على مدينة باخموت الاستراتيجية وعلى شفا ربح مدينة أوديسا توسع جيوسياسي بسيطرتها على نحو من 15 في المائة من الأراضي الأوكرانية

توسع جيوسياسي بسيطرتها على نحو من 15 في المائة من الأراضي الأوكرانية نجحت بوجه العقوبات الهائلة والقاسية من الغرب

نجحت بوجه العقوبات الهائلة والقاسية من الغرب العملية العسكرية أدت إلى توحيد الرأي العام حول القيادة السياسية وساهمت في تصاعد المشاعر القومية لدى الروس

العملية العسكرية أدت إلى توحيد الرأي العام حول القيادة السياسية وساهمت في تصاعد المشاعر القومية لدى الروس إضافة 4 مناطق جديدة ومتكاملة تاريخيا يبلغ تعداد سكانها أكثر من 6 ملايين شخص ومساحة تقدر بنحو 100 ألف كيلو متر مربع .

إضافة 4 مناطق جديدة ومتكاملة تاريخيا يبلغ تعداد سكانها أكثر من 6 ملايين شخص ومساحة تقدر بنحو 100 ألف كيلو متر مربع عزّزت أمنها الاستراتيجي وحققت مصالحها القومية بسبب بحر آزوف الداخلي، وتدمير مختبرات البنتاغون البيولوجية في أوكرانيا مع إثبات قدرتها على الردع العسكري

عزّزت أمنها الاستراتيجي وحققت مصالحها القومية بسبب بحر آزوف الداخلي، وتدمير مختبرات البنتاغون البيولوجية في أوكرانيا مع إثبات قدرتها على الردع العسكري تفعيل البناء العسكري الروسي وتعبئة الصناعة الدفاعية مع التحسب لصراع طويل مع الغرب

تفعيل البناء العسكري الروسي وتعبئة الصناعة الدفاعية مع التحسب لصراع طويل مع الغرب تدمير ترسانات الناتو العسكرية في المسرح الأوكراني

تدمير ترسانات الناتو العسكرية في المسرح الأوكراني إعادة توجيه العلاقات الاقتصادية ونمو المكانة الدولية لروسيا

إعادة توجيه العلاقات الاقتصادية ونمو المكانة الدولية لروسيا أنشئت تحصينات منيعة بالشرق الأوكراني ما يجعل قوات كييف بحاجة إلى 3 أضعاف جنودها لاختراقها

أنشئت تحصينات منيعة بالشرق الأوكراني ما يجعل قوات كييف بحاجة إلى 3 أضعاف جنودها لاختراقها تشن حاليا هجمات على مناطق أفدييفكا ومارينكا وكوبيانسك وليمان في دونيتسك وسفاتوف في لوغانسك للسيطرة عليها

تشن حاليا هجمات على مناطق أفدييفكا ومارينكا وكوبيانسك وليمان في دونيتسك وسفاتوف في لوغانسك للسيطرة عليها أوكرانيا خسرت قوتها الجوية والبحرية في الحرب

أبرز أرباح وخسائر أوكرانيا

ومن جانبه اعتبر الخبير العسكري الأوكراني أوليكسي ستيبانوف، خلال حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" أن كييف حققت أرباحا خلال الحرب بينها:

القدرة على الصمود في وجه قوة نووية على غرار روسيا

القدرة على الصمود في وجه قوة نووية على غرار روسيا تحقيق تقدم في مفاوضات انضمامها للناتو والحصول على ضمانات أمنية غربية ومساعدات غير مسبوقة قد تعكس بوصلة الحرب لصالحها

تحقيق تقدم في مفاوضات انضمامها للناتو والحصول على ضمانات أمنية غربية ومساعدات غير مسبوقة قد تعكس بوصلة الحرب لصالحها القدرة على استهداف الكرملين وقلب موسكو بالمسّيرات وزعزعة الأمن وبث الرعب في قلوب الروس وتنفيذ تكتيك ما يسمى بـ" توازن الرعب "

القدرة على استهداف الكرملين وقلب موسكو بالمسّيرات وزعزعة الأمن وبث الرعب في قلوب الروس وتنفيذ تكتيك ما يسمى بـ" توازن الرعب اختراق الحدود الروسية وتنفيذ عمليات بالعمق مثلما حدث بمنطقة بيلغورود، وهي أحداث تنبتها مجموعات موالية لكييف

اختراق الحدود الروسية وتنفيذ عمليات بالعمق مثلما حدث بمنطقة بيلغورود، وهي أحداث تنبتها مجموعات موالية لكييف روسيا فقدت السوق الأوروبي للغاز والنفط بدون إيجاد البدائل حتى الآن ما يؤثر على اقتصادها

روسيا فقدت السوق الأوروبي للغاز والنفط بدون إيجاد البدائل حتى الآن ما يؤثر على اقتصادها أصبحت محاصرة ومعزولة في المحيط الأوروبي والغربي وهو أمر لن تعوضه إلا بعد عشرات الأعوام

أصبحت محاصرة ومعزولة في المحيط الأوروبي والغربي وهو أمر لن تعوضه إلا بعد عشرات الأعوام كييف أعلنت سيطرتها على 9 آلاف كليو متر متربع واستعادة نحو 7 بلدات وقرى شرقي خاركيف وخيروسون، خلال الهجوم المضاد

كييف أعلنت سيطرتها على 9 آلاف كليو متر متربع واستعادة نحو 7 بلدات وقرى شرقي خاركيف وخيروسون، خلال الهجوم المضاد القوات الأوكرانية تتقدم في الجانب الجنوبي باتجاه باخموت وتحاصر الروس

أما الخسائر الأوكرانية وفشل الهجوم المضاد، فيقول ستينابوف: