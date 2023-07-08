ونشر موقع الرئاسة الأوكرانية على الإنترنت مقاطع فيديو تظهر تجول زيلينسكي رفقة مساعديه في جزيرة الأفعى التي تقع في البحر الأسود.

ويبدأ الفيديو بلقطات على متن قارب سريع كان على متنه زيلينسكي قبالة سواحل الجزيرة.

وتجول الرئيس الأوكراني في الجزيرة ووضع إكليلا من الزهور على نصب تذكاري للجنود الأوكرانيين الذين قضوا في الجزيرة.

ماذا قال زيلينسكي؟

قال زيلينسكي: "اليوم نحن موجودين في جزيرة الأفعى، جزيرتنا التي لن يغزوها المحتل أبدا، مثل بقية أنحاء أوكرانيا، لأننا بلد الشجعان.".

أضاف: "اليوم كرّمنا أبطالنا الأوكرانيين، كل الجنود الذين قاتلوا من أجل هذه الجزيرة ومن أجل تحريرها".

تابع: "رغم أن هذه قطعة صغيرة من أرضنا وسط بحرنا الأسود، إلا أنها دليل عظيم على أن أوكرانيا ستستعيد كل جزء من أراضيها".

قال: "أود أن أشكر من هنا، من مكان النصر هذا، كل جندي من جنودنا في اليوم الـ 500 للحرب".

ختم: "المجد لأوكرانيا.. نحن نتقدم إلى الأمام وشكرا لكم جميعا".

معلومات عن جزيرة الأفعى