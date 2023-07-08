أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أنه سيقدم استقالة حكومته بعدما فشلت في التوصل لاتفاق على سياسات أكثر صرامة بشأن الهجرة.
وقالمارك روتهللصحفيين "هذا واقع سياسي مؤسف للغاية" مضيفا أن الخطوة التالية ستكون الدعوة لانتخابات جديدة.
وكالات - أبوظبي
أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته أنه سيقدم استقالة حكومته بعدما فشلت في التوصل لاتفاق على سياسات أكثر صرامة بشأن الهجرة.
وقالمارك روتهللصحفيين "هذا واقع سياسي مؤسف للغاية" مضيفا أن الخطوة التالية ستكون الدعوة لانتخابات جديدة.
وقالمارك روتهللصحفيين "هذا واقع سياسي مؤسف للغاية" مضيفا أن الخطوة التالية ستكون الدعوة لانتخابات جديدة.