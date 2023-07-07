وتصدر "ثريدز"، الذي أُطلق عليه لقب "قاتل تويتر"، التطبيقات المجانية على متجر "آب ستور" الخاص بأبل في بريطانيا والولايات المتحدة.

ويأتي إطلاق التطبيق بعدما تبادل مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا وماسك الانتقادات لأشهر، بل أبديا أيضا استعدادهما خوض مباراة فنون قتالية مختلطة على أرض الواقع في لاس فيغاس.

وقالت جاسمين إنبيرغ كبيرة المحللين لدى "إنسايدر إنتيليجينس": "بدأ النزال، وسدد زوكربيرغ لكمة قوية، بطرق كثيرة، ذلك بالضبط مايمكن توقعه من ميتا، تنفيذ استثنائي وواجهة مستخدم سهلة التصفح".

وأفاد موقع "سيمافور" الإخباري نقلا عن رسالة أوصلها أحد محامي تويتر إلى زوكربيرغ بأن موقع التدوينات القصيرة يهدد بمقاضاة ميتا.

وبرز منافسون كثيرون لـ"تويتر" بعد استحواذ ماسك عليه في صفقة قيمتها 44 مليار دولار العام الماضي، واتخذ ماسك منذ شراء موقع التواصل الاجتماعي الشهير سلسلة قرارات فوضوية تسببت في عزوف المستخدمين والمعلنين عن المنصة، وتضمن آخر تحرك لماسك تقييد عدد التغريدات التي يمكن للمستخدم قراءتها يوميا.

توقيت مثالي

وقال محللون وخبراء إن تعثر "تويتر" يفسح المجال أمام منافس يمتلك موارد مالية ضخمة مثل ميتا، وبالتحديد بسبب امتلاكها مليارات المستخدمين على منصة "انستغرام" وقوتها الإعلانية.

وقال نيكلاس مير، أستاذ التسويق بجامعة تشابمان: "يأتي إطلاق ميتا لثريدز في التوقيت المثالي لمنحها فرصة لمنافسة تويتر وإنزاله من عليائه"، مشيرا إلى الفوضى التي حلت بـ"تويتر" بعدما قيدت الشركة عدد التغريدات التي يمكن قراءتها في اليوم.

وأضاف: "سينطلق ثريدز انطلاقة قوية بسبب أنه يستند إلى منصة انستغرام التي تملك قاعدة مستخدمين ضخمة، وإن قرر مستخدموها استعمال ثريدز، فسرعان ما سيلحق بهم المعلنون".

وعلى الرغم من أن "ثريدز" تطبيق مستقل بذاته، فإن المستخدمين بوسعهم تسجيل الدخول باستخدام بياناتهم على انستغرام ومتابعة نفس الحسابات، ما يجعل التطبيق إضافة يسيرة لأكثر من ملياري مستخدم نشطين شهريا على تطبيق مشاركة الصور.

ويشبه التطبيق "تويتر" إلى حد بعيد، فهو يتيح نشر نصوص قصيرة يمكن للمستخدمين الإعجاب بها وإعادة نشرها والرد عليها.

ويمكن أن يصل طول المنشور إلى 500 حرف وأن يشمل روابط وصورا ومقاطع مصورة تصل مدتها إلى خمس دقائق.

اختلافات عن تويتر

غير أن التطبيق يختلف عن "تويتر" في أنه لا يوجد به وسوم وكلمات بحث مفتاحية، وهو ما يعني أن المستخدمين لا يمكنهم متابعة أحداث مباشرة مثلما يسعهم على منصة إيلون ماسك.

وليس به حتى الآن خاصية التراسل المباشر ويفتقر لنسخة يمكن تنزيلها على أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي يعتمد عليها مستخدمون معينون مثل الشركات.

وكتب زوكربيرغ على "ثريدز" "أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تطبيق للمحادثات العامة به أكثر من مليار شخص، لقد حظي تويتر بفرصة للقيام بذلك ولكنه لم ينجح، آمل أن ننجح نحن".

ولا توجد إعلانات على "ثريدز" حاليا، وقال زوكربيرج أن لن يسعى لتحقيق ربح مالي من التطبيق الجديد إلا عندما يكون هناك مسار واضح للوصول إلى مليار مستخدم.