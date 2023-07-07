وقال كيفن مورفي نائب رئيس إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك إن الحادث وقع في حوالي الساعة 23:00 بتوقيت غرينيتش في الجادة الأولى بالقرب من حديقة غرامرسي.

وأظهرت لقطات بثتها الإدارة على تويتر حافلة سياحية من طابقين مكشوفة وقد اصطدمت بالجزء الخلفي من حافلة أخرى تديرها المدينة.

وبحسب بول هوبر نائب رئيس خدمة الطوارئ الطبية في إدارة الإطفاء فإن "الحافلتين كانتا مكتظتين بالركاب على ما يبدو. نقلنا 18 مصابا إلى المستشفى، وليسوا في وضع يهدد حياتهم".

وتابع أن الطاقم الطبي الميداني عالج 63 آخرين من ركاب الحافلتين.

وأشار إلى أن "عددا كبيرا من الإصابات لا يتجاوز الجروح والكدمات والخدوش والاشتباه ببعض الكسور والجروح في الرأس والعنق أيضا".

واضطر رجال الإطفاء إلى استخدام حبال وسلالم لإخراج الركاب من الحافلة التي تقل سياحا بسبب تضرر أحد أبوابها، حسب مورفي الذي لم يكشف سبب الحادث، كما لم تعرف على الفور جنسيات الجرحى.