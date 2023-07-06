وأضاف المتحدث باسم الأسطول الخامس الأميركي، تيم هاوكينز: "القوات البحرية الأميركية نشرت أصولا بحرية لمراقبة الوضع عن كثب".

وتابع: "في النهاية، قدرت القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية أن ملابسات هذا الحدث لا تستدعي مزيدا من التدخل"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وكانت البحرية الأميركية قد قالت، الأربعاء، إنها "تدخلت لمنع إيران من احتجاز ناقلتين تجاريتين في خليج عمان".

وقال هاوكينز: "تظل القوات الأميركية يقظة ومستعدة لحماية حقوق الملاحة المشروعة في الممرات المائية المهمة بالشرق الأوسط".