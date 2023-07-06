وكتبت أنالينا بيربوك مقالا في صحيفة "الغارديان" البريطانية، نشر الخميس، أكدت فيه أن الهجوم الروسي على أوكرانيا غيّر من نظرة ألمانيا للأمن وجعل برلين تدرك خطأ عدم الاستماع إلى التحذيرات التي أطلقتها الدول الحليفة في أوروبا الشرقية.

واعتبرت "الغارديان" حديث رئيسة الدبلوماسية الألمانية "اعترافا صريحا" بشأن العيوب التي شابت السياسة الخارجية الألمانية في فترة ما بعد الحرب.

وقالت بيربوك: "لقد كانت الدول في أوروبا الشرقية محقة في تحذير ألمانيا بأن تأمل أفضل النتائج في التعامل مع تهديدات روسيا لم يكن ردا مناسبا".

وأضافت: "لوقت طويل للغاية، حافظت ألمانيا على دبلوماسية دفتر الشيكات أو الاعتقاد بأن التفاعل السياسي والاقتصادي سيدفع روسيا إلى مسار دبلوماسي".

واعتبرت أن بلادها توصلت إلى خلاصة مفادها أن روسيا في المستقبل المنظور، تحت حكم الرئيس فلاديمير بوتين ستظل "تهديدا للسلام والأمن في قارتنا".

وتابعت: "سننظم أمننا ضد روسيا بوتين وليس معها".