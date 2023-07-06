في تصريحات نقلتها "وول ستريت جورنال"، يقر الغرب بأن مقاومة روسيا في الهجوم الأوكراني المضاد، تمضي على نحو أعنف بكثير مما كان متوقعا.

واستبعد المسؤولون الغربيون أن يحقق الهجوم الأوكراني المضاد، أي اختراق سريع، بسبب انطلاقته البطيئة، وتأهب روسيا الجيد، ببناء دفاعات شديدة التحصين، وزرع ألغام على طول خط المواجهة، مستدركة في ذلك أخطاءَها المكلفة منذ بداية الصراع.

بينما فقدان الجيش الأوكراني الغطاء جوي، في مواجهة التفوق الروسي الجوي، يبدد الآمال أكثر في تحقيق الهجوم، انتصارا سريعا بحسب الصحيفة.

ووسط ما يبدو تشاؤما غربيا بشأن إمكانية حسم أوكرانيا لنصر سريع، ألقى الرئيس الأوكراني باللوم في ذلك، على تأخر إمدادات الغرب من الأسلحة، وشدد على أنه حذر مبكرا حلفاء كييف، من أنه كلما تأخر انطلاق الهجوم، كلما أضحت وتيرة حسمه أبطأ.

على خط الإلحاح الأوكراني للحصول على المزيد والمزيد من الذخيرة، تعهد رئيس ليتوانيا بأن قمة الناتو المقبلة التي ستستضيفها بلاده، لن تخيب آمال الأوكرانيين.

لكن الرئيس الليتواني كان صريحان مع نظيره الأوكراني بأنه سيحصل بالتأكيد على الكثير، لكنه قد لا يحصل على كل ما يتوقعه في أكثر خططه طموحاً.

وفي هذا الإطار، قال مستشار وزير الدفاع الأوكراني يوري ساك في حديث مع "سكاي نيوز عربية" إن: