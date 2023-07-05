توالت الأنباء عن وقوع انفجارين في محكمة أوكرانية، الأربعاء، قبل أن تتضح تفاصيل الهجوم الغريب، الذي كان منفذه متهما يحاول الفرار.
تفاصيل الواقعة
- تم الإبلاغ عن انفجار في محكمة بمنطقة شيفتشينكيفسكي في العاصمة الأوكرانية كييف، الأربعاء، وفق الشرطة الأوكرانية.
- وزير الداخلية الأوكراني، إيهور كليمينكو، أكد خلال مؤتمر صحفي عقب الحادث، أن المتهم إيهور هومينيوك هو من تسبب في الانفجار.
- حسب كليمينكو، فإن هومينيوك ألقى عبوة ناسفة على الحراس وحاول مغادرة المحكمة.
- الحراس أطلقوا رصاصة تحذيرية في الهواء، ثم تحصن هومينيوك في دورة مياه.
- وفق الرواية الرسمية، فقد حاولت وحدة الاستجابة السريعة إقناع هومينيوك بالتعاون، لكنه رفض وألقى عبوة ناسفة أخرى على ضباط الشرطة الخاصة.
ضحايا الهجوم
- قُتل هومينوك في الانفجار.
- وزير الداخلية الأوكراني قال إن ضابطين من الشرطة الخاصة أصيبا بالانفجار، لكن جروحهما ليست خطيرة.
من هو المتهم؟
- هومينيوك متهم بقتل 4 من أفراد الحرس الوطني عام 2015.
- حسب وسائل إعلام أوكرانية، ففي عام 2015 نفذ هومينوك تفجيرا، أدى إلى مقتل 4 من أفراد الحرس الوطني وإصابة أكثر من 100 شخص.
- جاء ذلك خلال احتجاج أمام مبنى البرلمان في كييف، ضد التغييرات الدستورية التي من شأنها منح المناطق التي تحتلها روسيا استقلالا ذاتيا داخل أوكرانيا.