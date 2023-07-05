وشدد بيان للرئاسة الفرنسية على أن "ماكرون أعرب مجددا عن أمله بأن تتيح القمة تحقيق تقدّم على صعيد الروابط بين أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي، وأن تكون مناسبة لكي يقدّم الحلفاء دعما مستداما لأوكرانيا على صعيد الأمن".

ويطالب زيلينسكي الحلف بعناصر "ملموسة" فيما يتعلّق بآفاق انضمام أوكرانيا إلى التكتل بعد انتهاء الحرب الذي تشنّها روسيا على بلاده.

ويواصل الحلفاء السعي للتوصل إلى موقف موحّد بشأن الضمانات الأمنية التي يعتزمون توفيرها لكييف وأيضا دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو عندما يحين الوقت لذلك.

في قمة فيلنيوس، يأمل التكتل عقد أول اجتماع لمجلس حلف شمال الأطلسي-أوكرانيا بحضور زيلينسكي، على الرغم من أن أوكرانيا ليست مدعوة للانضمام على الفور إلى الحلف.

كذلك تطرّق ماكرون إلى "الوضع في محطة زابوريجيا النووية" في حين يبدي نظيره الأوكراني تخوّفا من "استفزازات خطيرة" من جانب موسكو.

إلى ذلك بحث الرئيسان في الأوضاع العسكرية في أوكرانيا وكذلك في الدعم العسكري الفرنسي، وفق قصر الإليزيه.