يأتي الإعلان السويسري قبيل اجتماع لوزراء دفاع سويسرا وألمانيا والنمسا في برن يومي الخميس والجمعة.

ومن المقرر أن يبحث وزراء الدفاع السويسرية فيولا أمهيرد والألماني بوريس بيتوريوس والنمساوية كلاوديا تانر في الوضع الأمني في أوروبا، وتداعيات الحرب في أوكرانيا والتعاون الأمني بين الدول المتجاورة الثلاث والناطقة بالألمانية.

ومن المنتظر أن يوقّع الوزراء مذكّرة تفاهم بشأن مشاركتهم في مبادرة درع السماء الأوروبية، تعنى بعمليات الشراء، واتفاقا لتعزيز التعاون البحثي في مجال التسلّح، وفق بيان للحكومة السويسرية.

وجاء في البيان أنه "بتوقيع مذكرة التفاهم، تنضم سويسرا والنمسا إلى الدول الأوروبية الـ17 المشاركة بالفعل في مبادرة درع السماء الأوروبية".

وأضاف البيان "من مصلحة سويسرا أن تقود سياستها الأمنية والدفاعية بشكل أكثر اتّساقا نحو تعاون دولي، وأن تزيد مساهماتها".

وكانت النمسا، وهي أيضا بلد محايد، قد أعلنت السبت عزمها الانضمام إلى مبادرة درع السماء الأوروبية، وقد شدّد مستشارها كارل نيهامر على أنّ القرار لا يؤثّر بتاتا على وضعها كدولة محايدة.

وتعتمد سويسرا منذ أمد بعيد الحياد العسكري، علما بأنّ جيشها مسلّح بشكل جيّد. والبلد البالغ عدد سكانه 8,8 ملايين نسمة يطبّق نظام الخدمة العسكرية الإلزامية للرجال.