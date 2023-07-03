نشرت صحيفة "لو باريزيان" تصريحات شاب كان برفقة نائل المرزوقي في السيارة وقت إطلاق الرصاص عليه من قبل الشرطة الفرنسية.

تفاصيل الواقعة، وفقا لصديق نائل، الذي كان معه بالسيارة:

قال شرطي الدراجة النارية الذي كان بالقرب من النافذة: أوقف تشغيل المحرك.

قام بضرب نائل دون سبب، باستخدام الجزء الصلب من قفاز قيادة الدراجة النارية.

انحنى الشرطي الثاني من النافذة وضربه بنفس الطريقة هو الآخر.

نائل دخل في حالة "صدمة" ولم يستطع حتى النطق.

الشرطي القريب من النافذة أدخل رأسه إلى داخل السيارة، وقام بترهيب نائل.

الشرطي القريب ضرب نائل مجددا.

أخبر الشرطي نائل بأن يطفئ محرك السيارة أو إنه سيضع رصاصة في رأسه.

بينما كان نائل يشعر بدوار قليل، تحركت قدمه عن دواسة الفرامل.

السيارة تحركت للأمام كونها آلية.

قال الشرطي قرب النافذة لزميله: أطلق النار عليه.

أطلق النار على نائل من قبل الشرطي الثاني.

يذكر أن الشاب المرافق لنائل هرب فور توقف السيارة على بعد أمتار قليلة، قبل أن يعود للظهور وتبدأ السلطات بالتحقيق معه.