ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن الجنرال أندريه كارتابولوف، رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان الروسي، قوله اليوم الاثنين إن انسحاب مجموعة فاغنر من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لا يؤثر على الإمكانات القتالية لروسيا.

وأضاف في تصريحاته للوكالة أن الجيش النظامي الروسي تمكن من صد هجوم أوكراني جديد بدون مقاتلي فاغنر.

وقال كارتابولوف "لن تكون هناك حاجة إلى موجة تعبئة جديدة".

يشار إلى أن الحكومة الروسية أعلنت عزمها زيادة رواتب العاملين بالجيش الروسي، وذلك عقب أيام من التمرد المسلح لمجموعة فاغنر الخاصة.

وأظهر مرسوم أصدرته الحكومة الروسية أنها ستزيد رواتب العاملين بالجيش الروسي 10.5 في المئة اعتبارا من أول أكتوبر المقبل.

يأتي ذلك عقب أيام من التمرد المسلح لمجموعة فاغنر الذي لم يكتمل، والذي استولت المجموعة خلاله ولفترة وجيزة على مدينة روستوف بجنوب روسيا في اتجاه موسكو.

ووصف قائد فاغنر، يفغيني بريغوجين ذلك التحرك بأنه احتجاج على عدم كفاءة كبار المسؤولين الروس وفسادهم.

وبعد التمرد، انتقل زعيم فاغنر إلى بيلاروسيا، فيما بقيت بعض قواته في أوكرانيا، لكنها لا تمارس مهام قتالية كما فعلت في معركتي سوليدار وباخموت.