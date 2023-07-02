ماذا قالت كييف؟

كتبت نائبة وزير الدفاع الأوكرانية، غانا ماليار، على مواقع التواصل الاجتماعي: "معارك ضارية تدور في كلّ مكان (...) الوضع معقّد"، وفق "فرانس برس".

أضافت أن القوات الأوكرانية تتقدم من جهتها في منطقة واحدة في شرق البلاد ومنطقتين في جنوبها.

أوضحت أن "العدو يتقدم في مناطق أفدييفكا ومارينكا وليمان. العدو يتقدّم أيضا في قطاع سفاتوف".

وتقع هذه المناطق في مقاطعة دونيتسك، التي يحتدم فيها القتال بين الطرفين في ظل الهجوم المضاد الذي أطلقته كييف.

أما القوات الأوكرانية فتمكنت من تحقيق "نجاح جزئي" مع تقدمها في الجهة الجنوبية من باخموت، التي سيطرت عليها مجموعة "فاغنر" الروسية في مايو الماضي، وكذلك بالقرب من بيرديانسك وميليتوبول في جنوبي البلاد، وفقا للمسؤولة الأوكرانية.

ولفتت نائبة وزير الدفاع إلى أنه في جنوب البلاد تحقق القوات الأوكرانية تقدما "تدريجيا" في مواجهة "مقاومة شديدة من العدو".

وأضافت أن القوات الأوكرانية "تعمل بإصرار وبدون توقّف على تهيئة الظروف لتحقيق تقدم سريع قدر الإمكان".

اقتحام تحصينات روسية

وكان الجيش الأوكراني أعلن في وقت سابق الأحد، "اقتحام تحصينات القوات الروسية باتجاه باخموت، بغطاء وقصف مدفعي".

وقال إن "فرقة المشاة الثالثة" نجحت في اقتحام تلك التحصينات، لتحقق تقدما باتجاه باخموت، التي كانت مسرحا لمعارك دموية على مدار شهور.

الهجوم المضاد

ويأتي هذا التطور بعدما قالت كييف، الجمعة، إن القوات الأوكرانية تتقدم في جميع اتجاهات الهجوم المضاد الذي يستهدف القوات الروسية.

ومنذ بدء الهجوم المضاد في يونيو الماضي، قالت أوكرانيا إنها استعادت السيطرة على مجموعة من القرى في الجنوب الشرقي.

ويأتي ذلك رغم أن روسيا ما تزال تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في الشرق والجنوب الشرقي.