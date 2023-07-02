وسيلتقي بايدن الملك تشارلز الثالث ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في لندن بهدف "تعزيز الصلات الوثيقة" بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، على ما أعلنت المتحدثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيار.

كما ذكر متحدث باسم قصر بكنغهام أن الملك تشارلز سيستقبل بايدن في قلعة وندسور في العاشر من يوليو.

يشار إلى أن جو بايدن لم يشارك في حفل تتويج ملك بريطانيا الجديد في مايو الماضي.

وبعد بريطانيا، سيتوجه الرئيس الأميركي إلى فيلنيوس عاصمة ليتوانيا للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي يومي 11 و12 يوليو، وفق ما كشفت كارين جان-بيار في بيان.

وفي المحطة الأخيرة من جولته في هلسنكي، يحضر بايدن قمة قادة الولايات المتحدة ودول الشمال في 13 يوليو.

وانضمت فنلندا رسميا إلى الحلف الأطلسي في أبريل. وكانت طلبت انضمامها في فبراير 2022 بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ومثلها فعلت السويد.

والسويد "مدعوة" للانضمام إلى الحلف منذ يونيو 2022، لكن ترشحها الذي يجب أن تصادق عليه الدول ال31 الأعضاء، تعارضه كل من تركيا والمجر.

وقبل جولته، يستقبل بايدن رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، الأربعاء، في البيت الأبيض لمناقشة عملية انضمام بلاده.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن رحلة بايدن الأوروبية تهدف إلى تعزيز حلف الناتو ضد روسيا مع استمرار حرب أوكرانيا.