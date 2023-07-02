أفادت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية، يوم الأحد، نقلا عن متحدث باسم شرطة بالتيمور بولاية ميرلاند الأميركية، بوقوع "حادث إطلاق نار جماعي"، خلف مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.