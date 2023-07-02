أفادت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية، يوم الأحد، نقلا عن متحدث باسم شرطة بالتيمور بولاية ميرلاند الأميركية، بوقوع "حادث إطلاق نار جماعي"، خلف مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.
وذكرت تقارير محلية أن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة العشرات، بعد أن فتح مسلح النار على حفل في بالتيمور.
وقال متحدث باسم شرطة بالتيمور إن أفراد شرطة موجودون في موقع "حادث إطلاق نار جماعي" وقع خلال الليل بالتوقيت المحلي.
ما التفاصيل؟
- وقع الحادث خلال تجمع أكثر من 100 شخص في حفل يسمى "يوم بروكلين".
- الحفل كان ينظم في حي "بروكلين هومز"، الواقع يقع في المنطقة الجنوبية من المدينة.
- شرع مسلح مجهول في إطلاق النار عشوائيا.
- سمع شهود عيان إطلاق ما بين 20 و30 طلقة نارية.
- الشرطة نقلت عشرة أشخاص إلى المستشفيات، وتوجه 19 آخرون بأنفسهم لتلقي العلاج.
- تعتزم الشرطة عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل إضافية في وقت لاحق من الأحد.