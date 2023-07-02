وأوضحت الوزارة أن المبنى "غير المرخص" الواقع في منطقة كوكودي انهار ظهر الجمعة، فيما أفاد مصور من وكالة "فرانس برس" أن البحث عن الضحايا تحت الأنقاض استمر عدة ساعات.

وقالت الوزارة إن "الحصيلة الأولية لهذه المأساة هي ستة قتلى وتسعة جرحى تم إجلاؤهم بشكل عاجل إلى منشأة طبية".

وفي فبراير ومارس، لقي 13 شخصا مصرعهم في انهيار مبنيين أحدهما قيد الإنشاء دون ترخيص والآخر بني بشكل غير قانوني.

وتشهد أبيدجان نموا ديموغرافيا واقتصاديا كبيرا، وازدادت بها أشغال البناء في السنوات الأخيرة، وإن كانت في بعض الأحيان فوضوية ودون تراخيص رسمية.

واعترف المتحدث باسم الحكومة أحمد كوليبالي في مارس أن "ظاهرة انهيار المباني مستمرة بسبب الانتهاك المستمر لمعايير البناء وتخطيط المدن".

إلى ذلك، اعتمدت السلطات تدابير عدة لتعزيز مراقبة المباني، ولا سيما إنشاء "وحدة مراقبة" وفرض عقوبات إدارية على المسؤولين الذين يسمحون باستمرار الأشغال "غير المنظمة".