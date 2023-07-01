لقي 51 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 30 آخرون، في حادث مروري وقع في غرب كينيا مساء الجمعة، عندما اصطدمت شاحنة بمركبات أخرى وبمارة في طريق يشهد حركة كبيرة، حسبما أعلنت الشرطة.