ومنذ بدء الهجوم المضاد هذا الشهر، قالت أوكرانيا إنها استعادت السيطرة على مجموعات من القرى في الجنوب الشرقي رغم أن روسيا لا تزال تسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في الشرق والجنوب والجنوب الشرقي.

وصرحت ماليار للتلفزيون الأوكراني "إذا تحدثنا عن خطوط المواجهة كلها، في الشرق والجنوب، فإننا نأخذ بزمام المبادرة الاستراتيجية ونتقدم في جميع الاتجاهات".

وأشارت ماليار إلى أن القوات الأوكرانية تتحرك "بثقة" حول مدينة باخموت الشرقية المدمرة، والتي تسيطر عليها القوات الروسية، وأن القتال الرئيسي يدور حول المدينة.

وأضافت أن قوات كييف في الجنوب تحقق بعض النجاح.

وقالت "في الجنوب، نتحرك بنجاح متفاوت، هناك أيام نسيطر فيه على مسافة تزيد على كيلومتر، وأحيانا أقل من كيلومتر، وأحيانا تصل إلى كيلومترين".

وأشارت إلى أن جدوى الهجوم المضاد يجب تقييمه في ضوء "الكثير من المهام العسكرية المختلفة" وليس فقط من خلال التقدم وتحرير المناطق.

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وأردفت "لذلك، يجري تنفيذ كل هذه المهام، والجيش وحده هو القادر على تقييم ذلك بشكل صحيح ودقيق، ووفقا لتقديره، فإن كل شيء يسير وفقا للخطة".

ويقول الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن الهجوم المضاد يسير بوتيرة أبطأ من المطوب، لكن كييف لن تندفع في تسريع العمليات.

وتحدث المسؤولون الأوكرانيون أيضا عن أن "الجزء الرئيسي" للهجوم المضاد لم يبدأ بعد، وأن كييف لم ترسل بعد قواتها الاحتياطية الرئيسية للقتال.