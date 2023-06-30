وأضاف وزير الخارجية الروسي أن واشنطن تسعى لاستخدام المنظمات الدولية لخدمة مصالحها ومصالح الغرب، مشيرا إلى أن معظم دول العالم لا تريد أن تعيش وفقًا للقواعد التي وضعها الغرب.

وأضاف لافروف أنه يجب تطبيق ميثاق الأمم المتحدة من قبل الدول ومن قبل الأمين العام للأمم المتحدة.

وأوضح أن مجلس الأمن الدولي بحاجة إلى التوسع في أقرب وقت ممكن.

وقال الوزير الروسي "إذا كان لدى أي شخص في الغرب شكوك حول استقرار روسيا، فهذه مشكلته"، وأشار إلى أن روسيا غير ملزمة بشرح الأحداث في روسيا أو تقديم ضمانات.

وتابع لافروف قائلا: "روسيا ظهرت دائما أقوى وأكثر مرونة في مواجهة الصعوبات".

وقال لافروف في مؤتمره الصحفي اليوم: