قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها ليست لديها علم بأن هناك أي قرارات وشيكة بشأن تخصيص صواريخ طويلة المدى من طراز أتاكمز لأوكرانيا، وذلك بعد أن نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا يفيد بأن واشنطن على وشك أن تزود أوكرانيا بتلك الصواريخ.