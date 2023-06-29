وذكر بيان للموساد أن المشتبه به هو يوسف شهبازي عباساليو، وقال إنه "تلقى تعليمات مفصلة وأسلحة من (مسؤولين) كبار في الحرس الثوري الإيراني" لتنفيذ مثل هذا الهجوم.

وقال موقع قناة "آي24 نيوز" الإسرائيلية إن الموساد تمكن من الوصول إلى "القاتل" في إيران وقام بجبي شهادة مصورة منه حول كيفية قيام الحرس الثوري بتخطيط العمليات العدائية.

وبحسب المعلومات، فقد أجرى المكلف بالمهمة اتصالات مع مساعدين ومشردين إيرانيين وباكستانيين ومحليين، خلال إقامته في قبرص، حيث ساعدوه في الحصول على الأسلحة ووسائل الاتصال ونقله إلى المنطقة، التي يعيش فيها الرجل المستهدف.

وخطط المشتبه به لمتابعة "الهدف" عندما يغادر منزله ويقضي عليه في مكان منعزل ليلا.

وفيما بعد، أُمِر القاتل بالتخلص من السلاح، حيث قام بإخفائه في مكان بعيد في ليماسول وبعدها فر إلى إيران، وفق "آي24 نيوز".

وأضاف: "تقف وراء خطة الاغتيال شعبة المخابرات الخارجية في منظمة استخبارات الحرس الثوري -الفرقة 800-".

وذكر الموساد أن العملية تمت بالتعاون مع جهاز المخابرات القبرصي وأجهزة مخابرات أخرى.