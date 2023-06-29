وساد الاضطراب المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا بعد انسحاب الولايات المتحدة التي كانت توفر خُمس تمويل المنظمة.

وتأسست اليونسكو في أعقاب الحرب العالمية الثانية لحماية الإرث الثقافي المشترك للبشرية.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في رسالة مؤرخة في الثامن من يونيو إلى أنها تريد إعادة الانضمام إلى المنظمة في يوليو كعضو كامل العضوية وإنها تعتزم دفع متأخرات بقيمة 619 مليون دولار على دفعات على مدى عدة أعوام.

وستتخذ الدول الأعضاء قرارها في اجتماع استثنائي الخميس والجمعة.

وورد في الرسالة التي اطلعت عليها رويترز: "منذ انسحابنا من اليونسكو في 31 ديسمبر 2018، لاحظنا جهود اليونسكو لتنفيذ الإصلاحات الإدارية الرئيسية، بالإضافة إلى تركيزها على تقليص الجدال المسيس، وخصوصا حول قضايا الشرق الأوسط".

وانسحبت إسرائيل أيضا من المنظمة عقب انسحاب واشنطن. وقالت أودري أزولاي المدير العامة لليونسكو إن في هذه المرحلة لا توجد مفاوضات لعودة إسرائيل.

ويحظر القانون الأميركي واشنطن من تمويل منظمات الأمم المتحدة التي تضم فلسطين بصفتها عضوا كاملا. وتمكنت الولايات المتحدة من العودة إلى اليونسكو بعد إلغاء الكونغرس لهذا الحظر في وقت سابق من هذا العام.

وسيسري الإلغاء حتى نهاية عام 2025.