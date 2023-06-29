وقادت عناصر فاغنر تمردا مسلحا وجيزا ضد الدولة الروسية. وعقب ذلك، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بإمكان عناصر "فاغنر" توقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية، أو الذهاب إلى بيلاروسيا.

وقبل يومين، أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن قائد فاغنر يفغيني بريغوجين وصل إلى بيلاروسيا.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن صور الأقمار الاصطناعية رصدت أن بيلاروسيا تبني بسرعة ما يبدو أنها هياكل مؤقتة في قاعدة عسكرية مهجورة، مرجحة أن يكون الأمر متعلقا بالموقع الجديد لمقاتلي فاغنر.

وتقع القاعدة على بعد حوالي نحو 128 كيلومترا من العاصمة البيلاروسية مينسك، وحوالي 13 ميلا (20كم) شمال غرب مدينة أسيبوفيتشي، التي تضم العديد من المنشآت العسكرية، بما في ذلك ساحة للتدريب وموقع تخزين الذخيرة.

وكانت القاعدة تستخدم سابقا من قبل لواء الصواريخ 465 في بيلاروسيا، الذي تم تشكيله عام 1988، وتم نقله بالقرب من أسيبوفيتشي في عام 2018.

تفاصيل عمليات البناء

وظهرت عمليات البناء لأول مرة في صور الأقمار الاصطناعية التي التقطتها شركة "Planet Labs"، يوم الإثنين.

وبحلول يوم الثلاثاء، وثقت الصور التغييرات التي شهدها ملعب رياضي يغطي ما يقرب من ثمانية أفدنة داخل المنشأة العسكرية المهجورة.

وبات الملعب معبأ بستة صفوف على الأقل مما يبدو أنها هياكل مؤقتة، مثل الخيام الكبيرة، حسب "نيويورك تايمز". وظهرت أيضا أعمال بناء مماثلة في مناطق مفتوحة بجوار الملعب.

ويتشابه حجم ولون وتصميم الهياكل مع الخيام العسكرية الأخرى، التي تم بناؤها في روسيا وبيلاروسيا منذ أوائل عام 2022.

وتبدو الصور ضبابية لأنها التقطت بواسطة أقمار "دوف" متوسطة الدقة. ولم تتمكن الأقمار عالية الدقة التابعة للشركة حتى الآن من التقاط صورة واضحة للموقع.

يشار إلى أنه لم يتم الكشف رسميا عن مكان إيواء مقاتلي فاغنر في بيلاروسيا أو موعد انتقالهم إليها.