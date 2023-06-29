وقال الرئيس الروسي خلال زيارته مسجد "الجمعة" في مدينة دربند: "بطريرك روسيا يؤكد لنا دوما أن المسلمين أخوتنا"، وهذا هو الحال لدينا.

وأظهرت لقطات الرئيس الروسي وهو يحتضن المصحف الشريف بعدما أهداه له إمام المسجد.

وأكد بوتين أن عدم احترام القرآن في روسيا جريمة خلافا لبعض الدول الأخرى.

وقال الرئيس الروسي: "روسيا تكن احتراما شديدا للقرآن ولمشاعر المسلمين الدينية، وعدم احترام هذا الكتاب المقدس في روسيا جريمة".

وأشار إلى أن هذا الأمر ليس شائعا في جميع البلدان.

وشدد بوتين على على أن الاحترام المتبادل وعلاقة الأخوة بين المسيحيين والمسلمين تعززان وحدة الشعب الروسي.

وصبيحة عيد الأضحى أقدم رجل على تمزيق المصحف الذي يحمله وأضرم فيه النار عند مسجد ستوكهولم المركزي، مسلمي السويد، وذلك بعد أن منحت الشرطة السويدية الإذن بتنظيم "الاحتجاج".

ووجهت الشرطة السويدية في وقت لاحق اتهاما للرجل بالتحريض ضد جماعةعرقية أو قومية.