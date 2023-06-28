وجاء في مقتطفات بثّها التلفزيون الرسمي الروسي من لقاء أجراه مع زعيم جمهورية داغستان الواقعة في جنوب روسيا "لم أشك برد فعل (الناس) في داغستان وفي كل أنحاء البلاد".

وأعلنت بيلاروسيا الثلاثاء أن قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين وصل أراضيها في إطار اتفاق مع الكرملين وضع حدّا لتمرده المسلح على القيادة العسكرية الروسية استمر زهاء 24 ساعة في عطلة نهاية الأسبوع الماضي.