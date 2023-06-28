وأغضب ذلك تركيا بما يهدد مساعي السويد للانضمام لحلف شمال الأطلسي.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتل للصحفيين إن واشنطن ما زالت تحث تركيا والمجر على الموافقة على انضمام السويد للحلف.

واستدعت الخارجية التركية، السفير السويدي لدى أنقرة للتعبير عن إدانتها الشديدة واحتجاجها على ما وصفته بـ"تكرار جريمة الكراهية ضد القرآن وعلم بلادها" في البلد الأوروبي.