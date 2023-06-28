وأضاف بايدن، في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض قبل مغادرته في رحلة إلى شيكاغو، أن من الواضح أن بوتين يخسر الحرب في أوكرانيا و"يخسر الحرب في الداخل، وأصبح منبوذا نوعا ما في جميع أنحاء العالم".

وفي تصريحات سابقة، أكد الرئيس الأميركي أن بلاده "ليست متورطة في التمرد الذي وقع في روسيا"، معتبرا أن ما حدث هو "جزء من الصراع داخل السلطة".

وفي مؤتمر صحفي، قال الرئيس الأميركي: "فريق الأمن القومي يتابع عن كثب التطورات في روسيا".

يذكر أنه بموجب اتفاق، توسط فيه رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، عاد مقاتلو "فاغنر" إلى قواعدهم في وقت متأخر مساء السبت مقابل ضمانات لسلامتهم، في حين انتقل زعيمهم يفغيني بريغوجين إلى بيلاروسيا، مما أنهى تمردا قصير الأمد.

من جانبه، أكد بريغوجين برسالة صوتية مدتها 11 دقيقة، الإثنين، أن الزحف إلى موسكو بدأ بسبب "الظلم الذي تعرضت له (فاغنر)"، مشيرا إلى أنه "كان هناك قرار بحل المجموعة في الأول من يوليو".