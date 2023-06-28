وقال الوزير الأوكراني في مقابلة نشرتها صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، اليوم الأربعاء "عندما يحدث، سترونه جميعكم.. الكل سيرى كل شيء".

وقلل وزير الدفاع الأوكراني من شأن التقارير الإعلامية التي أفادت ببطء التقدم في مواجهة قوة المراكز الروسية، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال ريزنيكوف إن الاحتياطيات الرئيسية للقوات الأوكرانية، بما في ذلك معظم الفرق التي تم تدريبها مؤخرا في الغرب ومجهزة بدبابات ومدرعات حديثة من حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لم يتم استخدامها بعد في العملية.