وقال بافلو كيريلينكو، حاكم منطقة دونيتسك، للتلفزيون إن "صاروخين سقطا على مدينة كراماتورسك" وأصابا مطعما في وسط المدينة "حيث كان هناك حشد كبير من المدنيين".

وأضاف: "سنعمل الآن في موقع القصف وسنحدّد عدد الجرحى والقتلى المحتملين".

وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس في مكان الضربة سيارات إسعاف وعناصر من الشرطة والجيش ورئيس بلدية المدينة.

وطال القصف مطعم ريا بيتزا وقد تجمّع أمامه بعد الضربة حشد من الناس.

وقالت ناتاليا، التي كانت تقف أمام المطعم إنّ أخاها غير الشقيق نيكيتا البالغ من العمر 23 عاماً كان في الداخل في المكان المخصّص لصنع البيتزا.

وأضافت وقد أجهشت بالبكاء: "لم يتمكّنوا من إخراجه (من تحت الركام). كان الركام يغطيه".

وكراماتورسك، المدينة التي كان عدد سكّانها قبل الحرب 150 ألف نسمة، هي آخر مدينة رئيسية تخضع لسيطرة كييف في شرق البلاد.

وتقع كراماتورسك على بُعد حوالي 30 كلم عن خط الجبهة.