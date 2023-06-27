وذكر بيلستروم، في مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي، إنه بدخول قانون جديد لمكافحة الإرهاب حيز التنفيذ تكون بلاده قد استوفت المتطلبات النهائية للانضمام إلى الحلف، وهي المتطلبات التي نص عليها اتفاق سابق بين فنلندا والسويد وتركيا.

وأضاف بيلستروم: "دخل تشريع جديد حيز التنفيذ في السويد في الآونة الأخيرة جعل المشاركة في أي منظمة إرهابية بأي شكل من الأشكال أمرا غير قانوني.. وبذلك نكون قد أنجزنا الجزء الأخير من اتفاقنا".

وتقدمت السويد بطلب للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا العام الماضي، لكن تركيا والمجر عطلت مساعيها لنيل عضوية الحلف.

وتعطّل تركيا منذ 13 شهرا انضمام السويد إلى "الناتو" بحجّة تساهل ستوكهولم مع ناشطين أكراد تستضيفهم على أراضيها.

ويشترط الناتو موافقة جميع الدول الثلاثين الأعضاء في الحلف لإضافة أعضاء جدد.