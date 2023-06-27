وأوضح بوتين في اجتماع مع قوات الأمن، أن موسكو "أنفقت 86 مليار روبل (مليار دولار) على فاغنر في الفترة ما بين مايو 2022 والشهر نفسه من العام الجاري".

وأضاف: "بريغوجين (الذي قاد التمرد القصير السبت الماضي)، حقق المبلغ نفسه تقريبا خلال الفترة ذاتها من شركته المتخصصة في مجال الأغذية وتقديم الطعام".

واعتبر الرئيس الروسي أن "الفوضى كانت حتمية في البلاد لولا موقف العسكريين"، قائلا: "العسكريون لعبوا دورا خاصا في التصدي للتمرد".

وتابع بالقول إن "العدو كان يسعى لاستغلال الفوضى إن حدثت في روسيا".