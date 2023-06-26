بعد يومين من تمرد قصير أطلقه قائد مجموعة "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، ضد الجيش الروسي، أعلن مقر قيادة "فاغنر" في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، أن "العمل جار كالمعتاد".