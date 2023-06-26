أكد قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، الإثنين، أن الزحف إلى موسكو بدأ بسبب "الظلم الذي تعرضت له (فاغنر)"، مشيرا إلى أنه "كان هناك قرار بحل المجموعة في الأول من يوليو".