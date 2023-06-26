وقال بيستوريوس: "ألمانيا مستعدة لنشر لواء قوي بشكل دائم في ليتوانيا"، مشيرا إلى ضرورة إنشاء البنية التحتية والمرافق لاستيعاب الجنود وعائلاتهم.

وأوضح بيستوريوس أن قرار الحكومة الألمانية عرض اللواء على ليتوانيا لم يكن فقط بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، ولكن أيضًا بسبب تاريخ ألمانيا نفسه، قائلاً إنه حتى نهاية الحرب الباردة، كانت ألمانيا هي الدولة الواقعة على الجانب الشرقي لحلف الناتو.

وقال: "كنا دائما يمكننا الاعتماد على شركائنا في الناتو للوقوف إلى جانبنا في حالات الطوارئ والوقوف والقتال معنا من أجل حريتنا وأمننا في ألمانيا".

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن الحكومة الألمانية تعهدت في يونيو الماضي، رداً على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أوائل العام الماضي، بوجود لواء قتالي جاهز للدفاع عن ليتوانيا في حالة وقوع هجوم.