وقالت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار: "استعادت قوات الدفاع ريفنوبيل. نحن نتحرّك قدماً".

وتقع ريفنوفيل على بعد 100 كيلومتر جنوب غربي دونيتسك، في منطقة تشنّ فيها القوات الأوكرانية هجوماً وحيث استعادت عدّة قرى بعد قرابة أسبوعين من القتال.

وكانت روسيا قد اعترفت بالقتال في المنطقة في 16 يونيو، بعد أسبوعين من شنّ هجوم كييف المضاد بهدف استعادة جميع الأراضي التي احتلّتها موسكو.

وبدعم من المساعدات العسكرية الغربية، استعاد الجيش الأوكراني في هذه المرحلة حوالي 10 مواقع، معظمها على الجبهة الجنوبية حيث يحاول اختراق الدفاعات الروسية، ولا تزال الخطوط الرئيسية تبعد عدّة كيلومترات.

ووفق محلّلين عسكريين، فإنّ الجيش الأوكراني يشنّ هجوماً منذ عدّة أسابيع في ثلاثة اتجاهات رئيسية: جنوب أوريخيف باتجاه توكماك في منطقة زابوريجيا، وفي محيط ريفنوبيل ليس بعيداً عن فوغليدار، وأيضاً على الجبهة الشرقية في محيط باخموت.

وفي مقابلة بُثّت، الأربعاء الماضي، على شبكة "بي بي سي"، اعترف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنّ التقدّم المُحرز في هذا الهجوم الكبير كان في ذلك الوقت "أبطأ ممّا هو مرغوب فيه".

يأتي الإعلان عن استعادة ريفنوبيل بعد يومين على تمرّد مسلّح قادته مجموعة "فاغنر" المسلّحة وانتهى السبت.