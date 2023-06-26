وقال المصدر: "تم الاتصال بالسفارة عبر البريد الإلكتروني"، وبحث الوضع الأمني في روسيا بعد محاولة تمرّد "فاغنر".

وفي وقت سابق، تحدثت وسائل إعلام أميركية عن اتصالات بين السفارة الأميركية ووزارة الخارجية الروسية.

وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن إن مسؤولي الإدارة الأميركية على اتصال بنظرائهم الروس بشأن أمن الأميركيين في روسيا.

وأكد أنه لم يتصل بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وأضاف: "لكن مسؤولين آخرين في الإدارة تحدثوا إلى نظرائهم في روسيا، لأننا نريد أولا التأكد من أن روسيا تدرك أن لديها التزامات بضمان سلامة المواطنين الأميركيين وموظفينا على أراضيها".