وخضع المتدربون لبرنامج "شاق" مدته 5 أسابيع، قالت الوزارة إنه حولهم "من مدنيين إلى جنود".

وبدأت بريطانيا و9 دول شريكة، هي النرويج وفنلندا والسويد والدنمارك وليتوانيا وهولندا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، هذه المبادرة لتجنيد متطوعين جدد في القوات المسلحة الأوكرانية، في يونيو من العام الماضي.

ويهدف برنامج التدريب الذي تقوده لندن وأطلق عليه اسم عملية "إنترفليكس"، إلى تعليم المجندين الذين لديهم خبرة عسكرية قليلة أو معدومة مهارات مختلفة، بما في ذلك التعامل مع الأسلحة والإسعافات الأولية في ساحة المعركة، وتكتيكات الدوريات.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس: "ستواصل المملكة المتحدة وشركاؤنا الدوليون تقديم هذا الدعم الحيوي ومساعدة أوكرانيا في الدفاع ضد العدوان الروسي، طالما تطلب الأمر ذلك".

وعرضت بريطانيا في البداية تدريب ما يصل إلى 10 آلاف أوكراني على مهارات ساحة المعركة، بناء على التدريب الأساسي الذي يتلقاه الجنود في المملكة المتحدة، وتم حاليا توسيع البرنامج لتدريب حوالى 30 ألف مجند بحلول عام 2024، وفق وزارة الدفاع البريطانية.

وقالت الوزارة إن التدريب أحدث "فارقا كبيرا في الفاعلية القتالية" لأوكرانيا، وأضافت: "القوات المسلحة البريطانية تحافظ على اتصال وثيق مع أوكرانيا لتحسين الدورة التدريبية وتطويرها بناء على المهارات التي تشتد الحاجة إليها في ساحة المعركة".