وأثار التمرد المسلح الذي نفذه زعيم جماعة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين أكبر أزمة في روسيا منذ عقود، ودفع بالعديد من غرف التحرير إلى العمل على مدار الساعة.

وفرضت سلطات موسكو إجراءات لـ"مكافحة الإرهاب"، من بينها اعتبار الإثنين يوم إجازة، رغم تراجع قائد "فاغنر" عن تمرده مساء السبت.

والأحد قدمت وزارة التطوير الرقمي الروسية سلسلة توصيات، شملت منح الإعلاميين والعاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات يوم راحة.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على منصات التواصل الاجتماعي: "كان يوم السبت مؤثرا ومتوترا للغاية. نوصي بمنح موظفي تكنولوجيا المعلومات وشركات الاتصالات ووسائل الإعلام يوم إجازة".

وخصت الوزارة موظفي الشركات التي تعمل على مدار الساعة والعاملين في مجال الإعلام، الذين ينشطون في مناطق "في قلب الأحداث"، مشيرة إلى حاجتهم للراحة.

وتابع البيان: "أمضى العديد من موظفي وزارة التطوير الرقمي عطلة نهاية الأسبوع في أماكن عملهم، لذا اتخذنا هذا القرار أيضا من أجل موظفينا".

وأصاب تمرد "فاغنر" روسيا والعالم بذهول، حتى إن المحللين السياسيين المخضرمين ارتبكوا حيال أهداف بريغوجين.

وقوبل إعلان بريغوجين عن انسحابه المفاجئ بالسخرية في روسيا، حيث تلقت رسالته الأخيرة على "تلغرام" التي أعلن فيها عن إعادة قواته إلى قواعدها نحو 400 ألف وجه تعبيري على شكل "مهرج".