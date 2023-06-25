وقال بوتين "نشعر بالثقة، وبالطبع نحن في وضع يسمح لنا بتنفيذ جميع الخطط والمهام التي نحن بصددها... ينطبق هذا أيضا على الدفاع عن البلاد.. ينطبق على العملية العسكرية الخاصة.. ينطبق على الاقتصاد ككل وعلى قطاعاته منفردة".

وأذاع التلفزيون الرسمي هذه التعليقات التي أدلى بها بوتين في مقابلة مع المراسل لدى الكرملين بافل زاروبين. وقال زاروبين إن المقابلة أجريت بعد اجتماع مع خريجي كليات وأكاديميات عسكرية، في إشارة على ما يبدو إلى فعالية أقيمت يوم الأربعاء الماضي.

ومن المقرر إذاعة المقابلة كاملة في وقت لاحق من اليوم.

ولم يتطرق التقرير القصير إلى تمرد أمس الذي سيطرت فيه مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة على مدينة في الجنوب قبل التوجه إلى موسكو.

وكان بوتين قد قال أمس، في خطاب أذاعه التلفزيون قبل اتفاق أوقف زحف مقاتلي المجموعة إلى موسكو، إن التمرد يعرض وجود روسيا ذاته للخطر.

كما لم تذكر وزارة الدفاع اليوم في إفادتها اليومية شيئا عما أقدمت عليه مجموعة فاغنر وزعيمها يفغيني بريغوجن.

ولدى سؤاله في المقابلة عن الوقت الذي يخصصه لما تسميه روسيا عمليتها العسكرية الخاصة، قال بوتين "بالطبع، هذا أمر بالغ الأهمية، أبدأ يومي وأختمه" بالاهتمام بهذا الملف.